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SON DAKİKA DEPREM haberleri 11 Haziran 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kuşadası Körfezi, Adana ve İzmir sallandı

11.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 11 Haziran 2023 Pazar günü Kuşadası Körfezi, Adana ve İzmir'de hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Birçok kişi internette, "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 11 Haziran 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 11 Haziran 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kuşadası Körfezi, Adana ve İzmir sallandı

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'ndeki Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'de de hissedildi. Öte yandan bir deprem haberi de Adana'dan geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün boyunca gerçekleşen sarsıntılara ilişkin verileri anbean güncelliyor. İşte, 11 Haziran 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi...

KUŞADASI KÖRFEZİNDE DEPREM!

Kuşadası Körfezi'nde deprem gerçekleşti.

Saat 07.42'de meydana gelen deprem Kuşadası ve çevre ilçelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı söz konusu depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

ADANA'DA 4.0 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM İLE SALLANDI!

Öte yandan bir deprem haberi de Adana'dan geldi. Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (11 HAZİRAN 2023 PAZAR)

2023.06.11 08:13:21 37.7563 27.1232 10.2 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 08:11:38 38.0317 37.6615 3.4 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.11 08:08:02 37.7690 27.1542 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 08:03:45 37.7573 27.1283 5.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 07:47:12 37.9005 36.2682 5.0 -.- 3.9 3.9 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 07:42:00 37.7535 27.1283 13.4 -.- 4.3 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 07:08:06 37.0995 28.4622 11.9 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.11 07:02:39 38.2517 38.6113 7.6 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 06:14:07 37.4805 38.6587 6.5 -.- 2.6 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 06:01:00 38.0818 37.4813 9.3 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 05:46:24 37.8473 36.2505 2.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 05:31:30 36.3348 35.9055 5.4 -.- 0.9 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.06.11 05:15:14 37.5515 37.2457 5.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 04:57:08 39.1295 40.2495 5.0 -.- 3.0 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.06.11 04:38:15 37.7913 36.3467 8.7 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 04:34:04 38.5875 37.3050 2.6 -.- 1.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 04:31:33 37.8358 36.2858 8.5 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 04:24:30 39.8952 39.5000 5.0 -.- 2.1 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.06.11 04:20:10 38.4983 37.9490 5.2 -.- 1.4 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.11 04:18:22 38.4778 37.5408 4.8 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 04:12:18 37.7758 27.1290 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 04:09:08 36.1800 35.8393 13.1 -.- 1.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.11 03:29:05 36.2310 35.9675 7.0 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.11 03:20:10 38.4605 37.5975 6.0 -.- 2.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 03:15:45 37.7563 27.1382 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 03:08:40 40.4343 27.3188 4.3 -.- 1.0 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.06.11 03:06:16 35.3782 27.7390 12.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.11 03:05:40 36.2567 36.1412 7.4 -.- 1.5 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel
2023.06.11 02:58:28 36.5958 36.4393 9.3 -.- 2.1 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.11 02:36:30 36.8140 36.4192 7.6 -.- 2.1 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.06.11 02:23:39 39.8395 39.0392 8.9 -.- 1.8 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2023.06.11 02:05:59 37.3700 39.2320 9.7 -.- 3.2 3.1 ALTINDAMLA-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 01:48:21 37.8592 36.2558 3.5 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 01:47:47 35.2377 23.2578 20.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.11 01:30:15 40.4582 27.2908 15.4 -.- 1.8 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.06.11 01:16:18 36.2518 36.0607 8.1 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.06.11 01:01:47 37.1005 38.9020 18.6 -.- 1.2 -.- KOPRULUK-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 01:01:06 37.8693 36.5350 11.3 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 00:43:41 38.4195 37.2837 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 00:42:19 37.3375 38.3407 5.4 -.- 1.9 -.- KILICOREN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 00:13:56 38.0998 37.7562 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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