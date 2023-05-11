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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 11 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

11.05.2023 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 11 Mayıs 2023 perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Hatay, Adana, Muş, Muğla gibi bazı illerimizde yaşayanlar başta olmak üzere Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 11 Mayıs 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 11 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan 11 Mayıs 2023 son depremler listesi...

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SON DEPREMLER LİSTESİ! 11 MAYIS 2023 PERŞEMBE

2023.05.11 06:06:37 36.0330 36.1372 5.6 -.- 1.9 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2023.05.11 05:57:28 35.7792 27.5293 6.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.11 05:50:25 37.9152 36.2387 4.5 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.11 05:42:07 38.9685 42.2970 9.0 -.- 1.6 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
2023.05.11 05:38:40 36.1820 35.7918 8.0 -.- 1.7 -.- ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.05.11 05:20:52 35.6143 28.5523 20.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.11 05:08:04 37.1233 28.4890 7.3 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.11 04:59:24 38.2795 38.1923 4.9 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.11 04:58:48 40.5027 27.2228 13.4 -.- 1.9 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.05.11 04:53:32 37.9725 36.3063 3.7 -.- 3.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 04:39:29 37.8733 36.6397 8.5 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 04:23:46 39.1267 26.8685 13.8 -.- 1.4 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR) İlksel
2023.05.11 04:19:34 38.1218 37.9798 5.5 -.- 1.8 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.11 04:18:07 36.1060 29.7660 3.8 -.- 2.7 -.- SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.05.11 04:10:54 38.0823 37.8858 7.2 -.- 2.0 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.11 03:53:52 40.7827 31.0053 11.6 -.- 1.4 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.05.11 03:40:58 38.2372 38.1935 3.3 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.11 03:39:54 38.3412 36.3975 4.8 -.- 1.6 -.- MOLLAHUSUYINLER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.05.11 03:32:19 40.8005 31.0665 8.9 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.05.11 03:20:16 36.0203 36.0022 6.0 -.- 1.7 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.11 03:08:19 38.1023 37.7910 7.8 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.11 03:04:07 36.2882 35.9537 8.9 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.11 02:52:38 37.9953 36.5342 9.9 -.- 1.8 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 02:49:53 38.0603 36.5602 7.7 -.- 1.5 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 02:38:15 38.0527 37.3723 4.7 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 02:37:46 38.7490 27.5422 9.5 -.- 1.4 -.- ADILOBA-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.05.11 02:27:16 38.0855 37.4008 10.1 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 02:20:28 37.0797 36.6467 7.8 -.- 2.5 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.11 02:16:39 36.3307 36.2648 8.3 -.- 1.3 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
2023.05.11 02:13:10 37.9967 36.6215 5.4 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 02:11:39 37.1628 36.7068 7.0 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.11 02:10:47 38.0002 36.6118 5.5 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 02:08:03 38.4402 37.4848 5.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.11 01:53:56 38.1372 38.4523 3.3 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.11 01:52:49 37.9768 34.0025 7.2 -.- 1.5 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.05.11 01:48:05 38.1323 37.0462 5.5 -.- 2.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 01:41:23 38.4143 37.4228 7.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 01:40:00 37.9487 36.5850 5.2 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 01:14:36 37.8897 36.2568 8.3 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.11 01:03:57 38.1715 38.0542 5.0 -.- 2.1 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.11 00:58:46 38.5008 39.2025 7.6 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.05.11 00:53:37 38.4495 37.4410 5.6 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.11 00:49:49 38.5957 40.4948 1.3 -.- 1.6 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.11 00:41:05 38.3452 37.8260 2.4 -.- 1.8 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.11 00:34:30 38.4680 39.4022 1.0 -.- 2.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.05.11 00:33:14 38.9813 41.4900 14.5 -.- 1.4 -.- DILIMLI-(MUS) İlksel
2023.05.11 00:26:44 37.2702 37.0452 5.0 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.11 00:09:03 38.3003 36.1273 7.3 -.- 1.7 -.- TOZLU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.11 00:06:57 37.1953 36.9012 7.5 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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