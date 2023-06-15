SON DAKİKA DEPREM haberleri: 15 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 15 Haziran 2023 Perşembe merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan 15 Haziran 2023 Perşembe gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

2023.06.15 06:18:53 34.8883 35.9242 8.1 -.- 2.5 -.- DOGU AKDENIZ İlksel

2023.06.15 06:13:15 36.0743 36.0248 4.2 -.- 1.6 -.- COGURLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.06.15 05:49:32 38.0998 38.4512 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.15 05:48:08 37.0437 28.3708 16.2 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.06.15 05:46:48 38.1447 38.3992 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.15 05:39:00 39.2770 26.1123 5.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.15 05:37:34 39.3025 26.1132 9.2 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.15 05:37:03 39.3035 26.1135 9.9 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.15 04:59:50 38.4708 39.2155 4.8 -.- 2.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.06.15 04:41:02 39.9948 34.2145 5.0 -.- 3.0 3.0 DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2023.06.15 04:36:17 37.8800 36.6337 6.2 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 04:34:35 37.9192 38.2945 6.1 -.- 1.9 -.- VARLIK-(ADIYAMAN) İlksel

2023.06.15 04:26:37 38.0292 36.2658 16.8 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.15 03:55:00 36.7752 36.5007 13.7 -.- 1.8 -.- HACILAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.06.15 03:28:11 38.3027 37.3450 5.9 -.- 1.8 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 03:22:20 36.2767 36.0930 6.3 -.- 2.2 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.06.15 03:13:59 38.4427 37.4933 2.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.15 03:01:55 38.1623 36.9783 7.8 -.- 1.4 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 02:50:00 38.5933 37.5705 4.8 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.15 02:27:51 37.9045 36.6125 7.5 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 02:01:07 38.2293 37.7227 9.4 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.15 01:57:05 37.8418 37.9735 5.0 -.- 1.8 -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.15 01:56:27 38.3748 37.3138 9.0 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 01:54:48 36.7170 36.2332 5.4 -.- 1.1 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.06.15 01:47:47 38.0803 37.4455 9.7 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 00:56:52 37.8943 26.8445 1.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.15 00:43:32 38.3910 37.3145 12.1 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 00:31:49 38.1342 37.3917 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.15 00:20:48 38.0015 37.6098 5.4 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.15 00:03:57 38.0667 37.7405 15.7 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



