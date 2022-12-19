SON DAKİKA DEPREM haberleri 19 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Aralık 2022 Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi merak konusu oldu. İşte AFAD'dan yapılan açıklamaların detayları ve 19 Aralık 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (19 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

2022.12.19 06:32:51 38.8008 40.0045 5.0 -.- 2.1 -.- BAYRAMYAZI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.12.19 06:04:30 36.6803 29.2217 5.0 -.- 1.9 -.- ELDIREK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.12.19 05:29:23 39.7778 26.1930 3.9 -.- 1.1 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2022.12.19 05:24:44 38.3817 27.1452 11.3 -.- 1.7 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel

2022.12.19 05:05:53 37.7473 26.9798 21.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.19 04:49:09 40.7507 30.4518 13.6 -.- 2.1 -.- ERENLER (SAKARYA) İlksel

2022.12.19 04:03:24 36.8132 31.6098 67.7 -.- 2.0 -.- HOCALI-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.12.19 03:34:21 39.1000 41.9058 17.0 -.- 1.4 -.- DEMIRKAPI-BULANIK (MUS) İlksel

2022.12.19 03:31:38 36.9958 30.0060 16.3 -.- 1.4 -.- NEBILER-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.12.19 02:54:57 41.4187 32.9408 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAK-EFLANI (KARABUK) İlksel

2022.12.19 02:35:50 40.8593 31.0340 11.5 -.- 1.7 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel

2022.12.19 02:09:17 39.3355 27.8885 7.2 -.- 2.2 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.12.19 02:01:13 39.4628 33.0387 21.2 -.- 0.8 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.12.19 01:53:03 38.5503 31.2815 8.0 -.- 1.5 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.19 01:17:07 37.0745 28.4152 12.0 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.19 00:55:12 37.8845 26.9682 14.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.19 00:17:07 40.2420 26.9967 13.5 -.- 1.7 -.- KAZMALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





