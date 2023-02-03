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SON DAKİKA DEPREM haberleri 3 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama!

03.02.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (3 Şubat 2023 Cuma) yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düzce, Bingöl, Muş, Sakarya, Burdur'da yaşayanlar başta olmak üzere birçok kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. Sarsıntı dolayısıyla civar bölgelerde ikamet eden kişiler de deprem konusunda araştırmalarına hız verdi. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 3 Şubat 2023 Cuma son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 3 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama!

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 3 Şubat 2023 Cuma gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (3 ŞUBAT 2023 CUMA)

2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:46:57 39.2633 42.3333 18.2 -.- 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.02.03 02:32:45 39.4252 26.2502 9.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 02:09:39 39.1000 40.9722 5.3 -.- 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.03 01:40:15 37.8895 26.9522 13.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 01:21:14 35.9043 28.6525 16.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 01:15:41 38.4645 44.8102 13.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.03 00:24:55 40.6613 30.4468 14.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 00:13:07 35.5682 28.4273 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 00:12:12 40.3465 27.5397 4.8 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

D1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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