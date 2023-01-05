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SON DAKİKA DEPREM haberleri 5 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

05.01.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 5 Ocak 2023 Perşembe günü bulundukları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, günün ilk saatlerinden bu yana arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 5 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 5 Ocak 2023 Perşembe günü merak edildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenmeye başlandı. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaların detayları ile AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (5 OCAK 2023 PERŞEMBE)

2023.01.05 05:59:56 40.7087 30.9917 10.2 -.- 1.2 -.- BAKACAK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.05 05:13:01 37.9007 29.2292 16.0 -.- 1.7 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2023.01.05 04:45:19 39.7192 32.3345 3.4 -.- 1.4 -.- OLUKPINAR-POLATLI (ANKARA) İlksel
2023.01.05 04:22:10 40.7895 30.9570 11.8 -.- 1.6 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.05 04:20:03 37.8893 27.5382 8.1 -.- 1.6 -.- NESETIYE-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.05 03:48:38 38.6508 43.0078 4.5 -.- 1.0 -.- VAN GOLU İlksel
2023.01.05 03:31:45 38.0087 26.2630 2.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.01.05 03:26:42 40.0218 39.7395 8.2 -.- 1.8 -.- SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2023.01.05 02:52:49 38.4130 24.3785 27.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.01.05 02:39:37 38.9070 43.5545 24.5 -.- 1.0 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2023.01.05 02:35:40 38.8032 23.4575 4.7 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.05 02:23:13 37.9975 27.1372 14.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.05 02:02:55 36.8870 27.7645 3.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.05 01:53:56 38.8092 23.4503 2.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.05 01:05:18 38.7170 27.4458 10.5 -.- 1.2 -.- TEKELLER-(MANISA) İlksel
2023.01.05 01:02:17 37.0983 29.0123 5.8 -.- 1.6 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.05 00:54:03 38.6603 23.2772 29.3 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.05 00:45:31 40.6965 42.0888 5.0 -.- 2.3 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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