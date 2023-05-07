SON DAKİKA DEPREM haberleri: 7 Mayıs 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 7 Mayıs 2023 Pazar günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Malatya gibi bazı illerimizde yaşayan vatandaşlar konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 7 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (7 MAYIS 2023 PAZAR)

2023.05.07 07:58:35 37.3168 37.1792 24.2 -.- 1.3 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 07:52:00 37.6962 36.3350 5.6 -.- 2.0 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 07:38:02 37.5908 29.1667 1.3 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2023.05.07 07:28:57 37.5132 37.0722 2.2 -.- 2.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 07:20:21 37.6710 36.1803 24.9 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.05.07 07:18:59 37.8622 36.7638 4.7 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 07:18:07 38.4260 37.3882 9.7 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.07 07:15:17 38.0622 36.9017 10.6 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 07:09:51 37.8362 36.2905 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.07 07:07:07 37.8615 36.3055 7.8 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 07:03:49 37.9238 36.3233 6.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 06:54:13 38.0915 37.1263 1.6 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 06:34:57 37.0655 28.0603 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel

2023.05.07 06:11:39 37.4240 36.9915 5.0 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 06:07:19 37.1723 36.9670 5.3 -.- 1.3 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.07 06:05:05 37.8062 36.5478 5.0 -.- 1.5 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 05:59:55 37.9553 37.5625 7.9 -.- 2.2 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 05:52:58 38.9935 42.2458 1.0 -.- 2.5 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2023.05.07 05:43:00 38.3905 37.3655 16.3 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 05:33:35 37.0510 28.3042 9.4 -.- 0.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.07 05:31:43 37.0473 28.1955 8.7 -.- 0.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2023.05.07 05:26:19 34.9238 37.7360 29.2 -.- 3.4 -.- SURIYE İlksel

2023.05.07 05:21:06 36.2900 36.0958 5.0 -.- 2.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.05.07 05:19:12 38.3848 37.3530 7.8 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 05:08:24 37.8627 36.2850 2.7 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.07 04:26:07 38.1832 38.3032 12.9 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.07 04:23:18 38.8015 43.5070 5.0 -.- 2.9 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel

2023.05.07 04:19:48 37.9873 36.4775 6.2 -.- 2.2 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 04:14:20 38.0272 38.1212 8.9 -.- 3.1 3.1 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.07 04:08:32 38.2010 37.2337 1.8 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 03:57:10 38.3180 38.0857 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.07 03:54:44 37.8395 36.2545 3.8 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.07 03:39:23 38.8960 27.9245 5.3 -.- 2.0 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.05.07 03:32:42 38.3747 37.4635 7.4 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 03:09:23 38.4893 36.6902 8.0 -.- 1.6 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 03:05:01 37.4677 37.2045 5.4 -.- 2.1 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 03:03:19 37.7393 36.0088 5.0 -.- 1.4 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel

2023.05.07 02:50:34 37.8237 36.2665 23.6 -.- 1.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 02:44:53 35.7977 35.5587 3.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.07 02:38:15 38.4668 40.3445 1.0 -.- 2.2 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.05.07 02:31:13 38.1480 37.8168 5.4 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.07 02:01:40 38.1973 38.4867 8.8 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.05.07 01:54:33 40.8138 31.0925 9.4 -.- 1.4 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel

2023.05.07 01:48:16 37.4718 37.2055 9.7 -.- 2.5 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 01:40:30 38.0655 37.5850 8.7 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.07 01:36:32 39.5013 32.9462 7.5 -.- 1.3 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel

2023.05.07 01:34:03 39.3598 41.0303 5.9 -.- 1.4 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.05.07 01:22:44 37.3253 37.0417 4.8 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 01:21:40 37.8792 36.3000 28.4 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 01:21:37 40.8828 35.9643 9.9 -.- 2.3 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) İlksel

2023.05.07 01:17:44 37.9243 36.4060 5.3 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 01:12:35 38.1733 36.8177 13.4 -.- 1.5 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 01:07:09 37.7945 36.6237 10.3 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 00:48:12 37.8453 36.3875 6.6 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 00:44:28 37.8370 36.5293 5.4 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.07 00:14:18 37.8800 36.2105 2.1 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.07 00:09:32 38.3457 37.7702 4.6 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.07 00:06:16 38.0267 36.5353 8.9 -.- 1.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



