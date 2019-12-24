Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." diye konuştu.

Bahçeli konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye’nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir.

ABD İDDİASI!



Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir."



