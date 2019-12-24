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Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kanal İstanbul projesinin Karadeniz'i ABD gemilerine açacak' iddiasına ilişkin "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." diye konuştu.

Bahçeli konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye’nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir.

ABD İDDİASI!

Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir."


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kanal İstanbul abd gemileri Karadeniz

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu böyle dediğine göre iddialar doğrudur.
Yapmayın kardeşim o zaman sizde. Herşeyi millete soruyorsunuz. Sorun millete neden sormuyorsunuz. İllaki yapacağız diyorsunuz millet altında birşey arar. Sorun millete bakalım millet istiyor mu
Faydası nedir madde öadde anlatmaktansa millete sövmek daha kolay geliyor iktidara ve onun güccük ortağına
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