Son Dakika! Devlet Bahçeli: HDP, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"KILIÇDAROĞLU'NUN AĞZINDAKİ BAKLA ZEHİRLİDİR"

Siyasi hıncına yenilen, menfaat hırsına boyun eğen bu zatın ne sözü sözdür ne de siyaset anlayışı ülke yararınadır. Kılıçdaroğlu, ülke nüfusunun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini dillendirmiştir. Türkiye, egemenlik yetkilini aracısız kullanmaktadır. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiştir. Bize göre devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. Belediye yönetimleri millete hizmetin ilk halkasıdır. Şehrinin emanetçisi olan belediye başkanlarının başka türlü davranması ahlaki ve hukuki keşmekeşliklere kapı aralayacaktır.

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYE

Bizim askıda ekmek kampanyamızı tenkit edenler askıda fatura uygulamasına geçtiler. Olsun, yapanı alkışlarız. Millete hizmet aşkıyla doluyuz. Kılıçdaroğlu 5 CHP'li belediyenin 13 bin sanatçıya yardım yaptıklarını da söylemiş. Peki bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere peşkeş çekilmiş midir? Birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKP-C'nin sıralamadaki yeri neresidir? Acaba terörist Demirtaş, Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Muharrem İnce hala dost kabul edilmekte midir? Tavsiyem, Kılıçdaroğlu gece video çekeceğine, Zeki Müren'in Eski Dostlar şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır. Bizim doymaz kursaklı dostlarımız değil, mensubiyetle iftihar ettiğimiz büyük bir milletimiz vardır. Kılıçdaroğlu dost desin kıvransın, biz millet diyeceğiz, Türkiye diyeceğiz.

"HİÇBİR AD ALTINDA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATIMALIDIR"

Türkiye üzerinde oyun kuranların, yine bölücülük üzerinden yürüdükleri, ihanete teşne olan azınlığın ağızlarına bal diye zehir sürerek devşirdikleri net olarak görüşmüştür. HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin davanın ilkini reddedip ikincisini kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit vericidir. Adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Artık seçenek kalmamıştır, ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kazıya kazıya kökünden atacak.



