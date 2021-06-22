HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika! Devlet Bahçeli: HDP, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır

Son Dakika! Devlet Bahçeli: HDP, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır

22.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Devlet Bahçeli, HDP'ye yeniden açılan kapatma davasıyla ilgili olarak "HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin davanın ilkini reddedip ikincisini kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit vericidir. Adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Devlet Bahçeli: HDP, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"KILIÇDAROĞLU'NUN AĞZINDAKİ BAKLA ZEHİRLİDİR"

Siyasi hıncına yenilen, menfaat hırsına boyun eğen bu zatın ne sözü sözdür ne de siyaset anlayışı ülke yararınadır. Kılıçdaroğlu, ülke nüfusunun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini dillendirmiştir. Türkiye, egemenlik yetkilini aracısız kullanmaktadır. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiştir. Bize göre devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. Belediye yönetimleri millete hizmetin ilk halkasıdır. Şehrinin emanetçisi olan belediye başkanlarının başka türlü davranması ahlaki ve hukuki keşmekeşliklere kapı aralayacaktır.

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYE

Bizim askıda ekmek kampanyamızı tenkit edenler askıda fatura uygulamasına geçtiler. Olsun, yapanı alkışlarız. Millete hizmet aşkıyla doluyuz. Kılıçdaroğlu 5 CHP'li belediyenin 13 bin sanatçıya yardım yaptıklarını da söylemiş. Peki bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere peşkeş çekilmiş midir? Birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKP-C'nin sıralamadaki yeri neresidir? Acaba terörist Demirtaş, Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Muharrem İnce hala dost kabul edilmekte midir? Tavsiyem, Kılıçdaroğlu gece video çekeceğine, Zeki Müren'in Eski Dostlar şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır. Bizim doymaz kursaklı dostlarımız değil, mensubiyetle iftihar ettiğimiz büyük bir milletimiz vardır. Kılıçdaroğlu dost desin kıvransın, biz millet diyeceğiz, Türkiye diyeceğiz.

"HİÇBİR AD ALTINDA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATIMALIDIR"

Türkiye üzerinde oyun kuranların, yine bölücülük üzerinden yürüdükleri, ihanete teşne olan azınlığın ağızlarına bal diye zehir sürerek devşirdikleri net olarak görüşmüştür. HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin davanın ilkini reddedip ikincisini kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit vericidir. Adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı, hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Artık seçenek kalmamıştır, ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kazıya kazıya kökünden atacak.

Son Dakika: HDP'ye yeniden açılan kapatma davası! AYM, iddianameyi kabul ettiSon Dakika: HDP'ye yeniden açılan kapatma davası! AYM, iddianameyi kabul etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada hedef 18 yaşına kadar inmekCumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada hedef 18 yaşına kadar inmek
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli HDP Halkların Demokratik Partisi MHP

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.