Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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