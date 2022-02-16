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  4. Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı

16.02.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığı hafif geçirdiğini belirten Çavuşoğlu, çalışmalarına evden devam edeceğini söyledi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

fas


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mevlüt Çavuşoğlu

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