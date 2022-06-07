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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Reddediyoruz

07.06.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz." denildi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Reddediyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) "Türkiye Raporu"na tepki göstererek "AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin 2021 Türkiye Raporu değerlendirildi.

"REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, AP'nin tavsiye kararı niteliğinde olan raporunun 7 Haziran 2022 tarihinde AP Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatılarak "Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin AP’den öncelikli beklentisinin, dar görüşlü çevrelerin gündemine alet olmaması ve katılım müzakere sürecinin canlandırılması için AB kurumlarına yönelik teşvik edici bir tutum sergilemesi olduğunun kaydedildiği açıklamada, buna karşılık AP'nin bugüne kadar bunun tam tersi bir tutum takındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü üyelerinin AP içerisinde yuvalanmalarına ve terör propagandası yapmalarına dahi müsamaha gösteren AP’nin bu tutumu aslında şaşırtıcı da değildir. AP böylece Türk kamuoyu nezdinde hem inandırıcılığını hem de güvenirliğini yitirmiştir. Bu nedenle, raporda yer alan ülkemize dair demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin iddialar ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bir iki AB üyesinin dar görüşlü çıkar sağlama çabalarını yansıtan temelsiz görüşlerin bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır."

Türkiye'nin AB’den beklentilerinin tüm AB kurumlarının Türkiye’ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun hızlandırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, terörle mücadelede iş birliğinin artırılması, göç iş birliği kapsamında özellikle Gönüllü İnsani Geri Kabul Planı’nın hayata geçirilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu konularda atılacak adımları teşvik etmek yerine Türkiye’yi sığ bir bakış açısıyla değerlendiren bu rapor AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmekte ve sadece AP’nin itibarını zedelemektedir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

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