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  4. Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e acil çağrı

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e acil çağrı

10.05.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığınca, "İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e acil çağrı

Bakanlık, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

"KINIYOR, SONA ERDİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz. İsrail yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması ve ırkçı grupların Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alma çağrımızı yineliyoruz. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır" denildi. (DHA)

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Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail

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