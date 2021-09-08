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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'den çok sayıda sivilin ülkeye kabul edileceği iddialarına cevap

08.09.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin Deraa şehrinde şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği iddialarına cevap verdi.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'den çok sayıda sivilin ülkeye kabul edileceği iddialarına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Suriye’nin Deraa şehrinde şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği ve bu hususta anlaşma sağlandığına dair iddialara cevap verdi.

Tanju Bilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deraa’daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz. Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez.

"BU İDDİALAR ASILSIZDIR"

Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır.

6 Eylül günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettik. Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayri-insani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
suriye Dışişleri Bakanlığı
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