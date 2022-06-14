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Son Dakika: Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmesi

14.06.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Açıklamada "Terör örgütleri için somut adım atılmadan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinde ilerleme olmaz." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı. Öte yandan Berlin’de Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleriyle Ukrayna'daki gelişmelerele alındı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütleri için somut adım atılmadan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinde ilerleme olmaz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildi. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm detaylar...

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla Berlin'de gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Berlin'de, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliğinde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Politika ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Philippe Errera katıldı.

Toplantıda, 29-30 Haziran'da Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ve stratejik konsepti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Karadeniz tahıl sevkiyatı süreci, Ege ve Akdeniz meselelerinin yanı sıra Suriye, Afganistan ve İran gibi bölgesel konular değerlendirildi.

Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde ittifakın dayanışma içerisinde olmasının önemine ve teröre karşı ayrım yapmaksızın net bir tutum sergilenmesi gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine ve Türkiye'nin bu konudaki girişimlerine dikkat çekildi.

"SOMUT ADIMLAR ATILMADAN İLERLEME KAYDEDİLEMEZ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtilen toplantıda, Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildi, bölgesel ve küresel krizlerde Türkiye'nin diplomatik çözüm üretme çabalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE STOLTENBERG ARASINDA KRİTİK TEMAS

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi. (DHA/AA)

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Dışişleri Bakanlığı NATO Finlandiya İsveç Mevlüt Çavuşoğlu
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