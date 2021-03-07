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  4. Son Dakika! Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Son Dakika! Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

07.03.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman yolunda meydana geldi. Hasuni Mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı 25 AAZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki 06 GB 8522 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Sercan Öztürk ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi hayatı kaybetti. Kamyonetteki Ömer Zing, Ali Zing ve Diyar Zing yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır
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