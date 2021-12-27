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SON DAKİKA | Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron... (Delmicron nedir ve belirtileri nelerdir?)

27.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Omicron varyantının konuşulduğu bugünlerde Delmicron adlı yeni çifte bir varyant ortaya çıktı. Delta ve Omicron adlarının birleşimi ile adı oluşturulan bu türün, ABD ve Avrupa'daki koronavirüs vakalarının artışından sorumlu olduğu aktarıldı. Hem delta hem de Omicron'un özelliklerini taşıyan varyantın ciddi hastalığa neden olabileceği düşünülüyor. Delmicron nedir, belirtileri nelerdir? İşte yanıtı...

SON DAKİKA | Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron... (Delmicron nedir ve belirtileri nelerdir?)

Son dakika koronavirüs haberi: Dünyada Omicron varyantı konuşulmaya devam ederken yeni bir varyant daha ortaya çıktı. Delmicron adı verilen mutasyon hem Delta hem de Omicron'un özelliklerini taşıyor. ABD ve Avrupa'daki koronavirüs vakalarının artışından sorumlu olduğu belirtilen mutasyonun ciddi hastalığa neden olabileceği düşünülüyor. Peki Delmicron nedir ve nasıl ortaya çıktı? Delmicron varyantı hangi semptomlara neden oluyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DELMICRON DELTA VE OMICRON'UN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞUYOR

NTV'nin haberine göre Delmicron, Alfa, Beta, Gama ve diğerleri gibi koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı değil, mevcut iki varyantın birleşiminden oluşuyor (Delta ve Omicron). Özellikle batıda hızlı bir şekilde yayılıyor.

Delta varyantı, Nisan ortasından Haziran ortasına kadar küresel çapta dünyaya hakim oldu ve milyonlarca can alan ikinci koronavirüs dalgasından sorumluydu.

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Delta varyantı ciddi semptomlara yol açmasıyla ve hastaneye yatış riskini artırması ile büyük çapta bir mücadele başlattı. Varyantın ayrıca, enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı görüldü.

İlk kez Güney Afrika, geçen ay tespit edilen Omicron varyantına ilişkin ilk veriler ise Delta varyantına göre daha hafif semptomlara neden oluyor. Araştırmacılar, oldukça bulaşıcı olmasına rağmen ciddi semptomlara nadiren yol açtığını ve hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu art arta gelen çalışmalarla gösterdi.

OMICRON'UN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

Ancak uzmanlar, Omicron varyantının doğal enfeksiyon ve aşıların sağladığı bağışıklığı geçebileceğine inanıyor. Omicron enfeksiyonunun en sık görünen semptomları arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk yer alıyor.

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Omicron durumunda, Delta varyantında olduğu gibi koku ve tat kaybı sıklıkla görülmüyor.

Hindistan’dan Dr. Shashank Joshi, Times of India'ya verdiği demeçte, "Delmicron, Delta ve Omicron'un Avrupa ve ABD'de yükselişinin ardından ortaya çıktı. Delmicron'un hem Delta hem de Omicron'un başak proteinlerinin bir bileşimine sahip çifte bir varyant" dedi.

DELMICRON’UN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diğer taraftan Delmicron, koronavirüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Ancak, çifte varyantın doğası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için daha fazla çalışmaya gerek duyuluyor.

Semptomlar söz konusu olduğunda, Delta ve Omicron'un bir kombinasyonu olan Delmicron enfeksiyonu, ana varyantlarıyla aşağı yukarı aynı semptomu gösterme eğiliminde…

Delta ve Omicron’un ortak semptomları arasında şu belirtiler yer alıyor:

Boğaz ağrısı, kalıcı öksürük, baş ağrısı, tat veya koku alma duyusunda değişiklik, burun akıntısı, yüksek ateş

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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