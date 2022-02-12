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  4. Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıda! Kritik Biden-Putin görüşmesi başladı

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıda! Kritik Biden-Putin görüşmesi başladı

12.02.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada gözler ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye çevrildi. Biden ve Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin başladığı bildirildi.

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıda! Kritik Biden-Putin görüşmesi başladı

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 11.04'te (TSİ 19.04) başladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı. (AA)

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