Son dakika: Düzce'de korkutan deprem! Bolu, Sakarya, Zonguldak da sallandı

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Düzce'de saat 22.49'da, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Düzce merkezde meydana gelen deprem Bolu, Sakarya, Zonguldak gibi illerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'DAN PAYLAŞIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bolu’da da oldukça hissedilen Düzce Kaynaşlı merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Çok şükür herhangi bir kayıp yaşamadık. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

