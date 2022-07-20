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Son dakika: Düzce'de korkutan deprem! Bolu, Sakarya, Zonguldak da sallandı

20.07.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Sakarya, Zonguldak gibi illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz herhangi bir ihbarın bulunmadığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Düzce'de korkutan deprem! Bolu, Sakarya, Zonguldak da sallandı

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Düzce'de saat 22.49'da, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Düzce merkezde meydana gelen deprem Bolu, Sakarya, Zonguldak gibi illerden de hissedildi.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'DAN PAYLAŞIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bolu’da da oldukça hissedilen Düzce Kaynaşlı merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Çok şükür herhangi bir kayıp yaşamadık. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bolu Düzce
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