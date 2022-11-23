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  4. SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

23.11.2022 04:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Düzce'de sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.9 olarak açıklanırken İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Depremle ilgili uzmanlardan ilk yorumlar geldi. Profesör doktor Jeofizik mühendisi Şerif Barış, "Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. Depremin İstanbul ve Ankara ile ilgili alakası yok." dedi. Prof. Ziyadin Çakır ise bölgede bu depremden daha yüksek deprem oluşturacak fayın bulunmadığını açıkladı.

SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

Son dakika: Düzce'de sabah 04.08'de bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Uzman isimlerden ilk yorumlar geldi. Jeofizik mühendisi Şerif Barış, "Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. 4, 4.9 şiddetinde olabilir, insanların tedirgin olmaması gerek" dedi. Açıklamasının devamında Şerif, "Bu depremin İstanbul ve Ankara ile ilgili alakası yok" diye konuştu. Prof. Ziyadin Çakır ise "Bu bir öncü deprem olabilir mi? Bundan daha büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip bir fay buralarda yok. Kırılmamış bir fay hattı burada yok" açıklamasını yaptı.

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"6 AY KADAR SÜREBİLİR"

Katıldığı canlı yayın programında Jeofizik mühendisi Şerif Barış şunları ifade etti:

"Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. 4, 4.9 şiddetinde olabilir, insanların tedirgin olmaması gerek. Fayın 3 boyutlu yapısını tespit edemiyoruz. Sistem kurulması gerekiyordu. Verilen kaynak ve ödeneğin eksik olması bu işi engelledi. Yoksa ben Düzce'den başlayarak 3 sene boyunca orayı inceleyecektim. Yerin 3 boyutlu tomografisini çekmeden prüzlü bölgeleri net bir şekilde bilme imkanımız yok.

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi

Düzce benim proje bölgemdi ama destek alamadık. Sığ bir deprem, özellikle batı bölgelerde 5 ile 7 km derinliğinde bir deprem olur. 20 olsaydı daha geniş yerlere ulaşırdı. Yataklardan uyandıracak bir hareket vardı. Şiddetinin 6 ya da 7 civarında olduğunu İstanbul açısından söyleyebilirim.

Keşke çok fazla deprem istasyonu kurarak depremleri izleyebilsek. Beklenmeyen durumlar oluyor. 2,5 sene sonra 6 büyüklüğünde bir deprem olması çok beklenen bir durum değil.

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"BU SÜRPRİZ BİR DEPREM"

Bölge, Gölyaka civarı. Bu, sürpriz bir deprem. Gerek 17 Ağustos ve Düzce depremleri o bölgedeki gerilmeyi azaltmıştı. Bütün yerbilimciler için muhtemelen sürpriz. Kasabalarda hasar olacağını sanmıyorum.

Oradaki fayların genellikle büyük depremde gerilimini boşaltmış olması lazım. Böyle bir depremin Gölyaka'da olması benim için sürpriz. Düzce'nin doğusu olsa amenna ama şu anki yeri bayağı sürpriz.

İSTANBUL VE ANKARA İLE ALAKASI YOK

Bu depremin İstanbul ve Ankara ile ilgili alakası yok.Civardaki illerin hissetmesi normal ama diğer illerin panik yapması normal değil. Kendilerini haber yapmak için çabalıyorlar sanırım. Bu doğru değil. Bu deprem sadece Düzce'yi ilgilendirir.

"50 BİN BİNANIN ÇÖKECEĞİNİ SÖYLEMEK SAÇMALIKTIR"

Depremlerden sonra İstanbul'da 50 bin binanın çökeceğini söylemek saçmalıktır. Ne böyle bir bilgi var, ne de deprem var. Bunları kimin çıkardığını bilmiyorum. 50 bin binanın çökmesi demek, 500 bin binanın hasar görmesi demek.

99 depreminde bile sadece 3500 binanın göçmesiyle atlatıldı. Bu bilgilerin ortaya çıkarılması saçma bir korku iklimidir. Binalarımız şu an daha da sağlam. 50 bin binanın çökeceğini söylemek suçtur."

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"İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNDE KIRILMAYAN NOKTA KIRILDI"

Prof. Ziyadin Çakır depremle ilgili şunları ifade etti:

"Bu gördüğüm kadarı ile İzmit ve Düzce depremlerinde kırılmayan bir nokta vardı. Muhtemelen o kırıldı. Düzce adından da belli olduğu gibi düz ve alüvyon bir zemin üzerinde bulunmakta bu tür depremler maalesef zarar verebiliyor. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Karadere’nin çıkışında Gölyaka’dan kuzeye doğru giden bir fay parçası var bu kırılmışa benziyor.

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"DAHA BÜYÜK DEPREM OLUŞTURMA POTANSİYELİNE SAHİP BİR FAY BURALARDA YOK"

Bu bir öncü deprem olabilir mi? Bundan daha büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip bir fay buralarda yok. Kırılmamış bir fay hattı burada yok.

Yüzeye yakın deprem bu da daha hasar verici bir deprem. İstanbul depremi ile bir alakası yok. İstanbul depremini de tetiklemez. Civarda irili ufaklı faylar ama böyle 6’nın üzerinde bir deprem üretecek fay yok. O yüzden halkımız rahat olsun."

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