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  4. Son dakika | Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Lüks otelin koridorunda sürükleyerek odaya sokmuş

Son dakika | Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Lüks otelin koridorunda sürükleyerek odaya sokmuş

14.03.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beşiktaş'taki lüks otelin 7. katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ebru Cizdam'ın imam nikahlı eşi Özgür A. ile kavga ettiği ve genç kadının kaçmaya çalıştığı daha sonra Özgür A.'nın imam nikahlı eşini sürükleyerek otel odasına soktuğu görülüyor. İşte Ebru Cizdam'ın ölümüyle ilgili tüm detaylar...

Son dakika | Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Lüks otelin koridorunda sürükleyerek odaya sokmuş

Son dakika: Ebru Cizdam'ın Beşiktaş'taki bir lüks otelin 7. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar şoke etti. Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür A.'nın otel koridorundaki görüntüler ortaya çıktı. Otelin 7'inci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür A.'nın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı görülürken, odaya giren Özgür A.'nın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.

SON DAKİKA | EBRU CİZDAM LÜKS OTELİN 7. KATINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

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O SIRADA EŞİ YANINDAYDI

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür A. gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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'BARDA OLAY ÇIKARDI' İDDİASI

İstanbul Emniyetinde ifadesi alınanÖzgür A., eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür A.'nın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür A., eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

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OTEL KORİDORUNDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür A., "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi. Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

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ODANIN ÖNÜNDE SÜRÜKLÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür A. ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı görünüyor.

Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür A.'nın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.

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EBRU CİZDAM'IN ODAYA GİRDİĞİ SON AN

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür A. bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.

Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.


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Beşiktaş İlçesi son dakika haberi
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