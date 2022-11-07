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  4. SON DAKİKA | Ege Üniversitesi'nde deney sırasında patlama! 1'i ağır 2 yaralı

SON DAKİKA | Ege Üniversitesi'nde deney sırasında patlama! 1'i ağır 2 yaralı

07.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesinde, iddiaya göre yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Ege Üniversitesi'nde deney sırasında patlama! 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberine göre, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesinde, deney yapımı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre biri öğretim üyesi, biri personel olmak üzere 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulunurken, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA

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