Son dakika: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ne diyeceği merak ediliyordu. Seçime bir yıldan az bir süre kalmasına rağmen Millet İttifakı adayını neden açıklamıyor? Altılı masada adaylık konusu gündeme geldi mi? Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olabilir mi? Merak edilen sorulara Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıtlar...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ŞARKICI GÜLŞEN'İN TUTUKLANMASI

Gülşen'in sözlerini biz de eleştirdik. Hatta kendisi de özür diledi. Olayı saptırmak için çareler arıyorlar. Bana göre işin gerçeği şu. O sözlerin yanlış olduğunu bizzat Gülşen söyledi. Bunun tutuklanmaya neden olamayacağını hukukçular da söyledi. Çevreler imam hatip dolayısıyla duyarlılık gösteriyor. Onların gösterdiği duyarlılıktan biz daha fazlasını gösteriyoruz. İmam hatiplileri istismar konusu yapmak istiyorlar. Bakara makara diye Kuran'la dalga geçen insana ne yaptılar? Bu ülkenin hakimi, adalet bakanı, cumhurbaşkanı ne yaptılar? Büyükelçi tayin ettiler. Şimdi bunların söyledikleri ne kadar samimi?

GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

İki amacı var. Bir gündem değiştirmek, iki vay efendim biz imam hatiplere sahip çıkıyoruz. İmam hatip hepimizin okulu. Sadece AK Partililer mi gidiyor? Gündemi değiştirip gençleri birbiriyle çatıştırmak için yapıyorlar. Vicdan sahibi herkes bunun yanlış olduğunu biliyor. Yargı ilk kez bu kadar siyasallaştı. Saray artık Türkiye'yi yönetemiyor. Herkesin birbirine gebe kaldığı bir ortamda kimse kimsenin hakkında rahat konuşamıyor.

İMAM HATİPLERLE İLGİLİ TASARRUF OLACAK MI?

Olacak. İmam hatiplere en iyi öğretmenleri göndereceğiz. Onlar müslümanlığı, sevgiyi, hoşgörüyü, inancı bilecekler. İmam hatipleri siyasetin odağı haline getirmeyeceğiz.

6'LI MASA KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

6 lider karar vereceğiz. Yeri ve zamanı gelince konuşulacak. Biz seçeceğimiz cumhurbaşkanının niteliklerini saydık. Dayatma mantığıyla giderseniz bu doğru değil. Önce kuralları belirlememiz lazım, kamuoyunu ikna etmemiz lazım. Bizde sabırsızlık yok. Bütün ayrıntılar ortaya çıkmadan kalkıp bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek olmaz. Cumhurbaşkanı adayı sözleri verecek, altına imza atacak. 6 partinin adayı olacak. İsimden önce ilkeleri belirlememiz lazım. Erdoğan'ın karşısında yüzde 100 kazanacak bir aday olacak. Yolun başındayız. Önce neler yapacağımız konusunda görüş birliğine varmamız lazım.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLABİLİR Mİ?

Bu bizim görüştüğümüz bir konu değil. Görüşülmeyen bir konu üzerinde görüş bildirmemiz doğru değil. Devlet yönetimi sıradan bir olay değildir. Bir kişi her şeyi bilemez. Cumhurbaşkanı adayı devlet aklına sahip olacak. Adaleti bilecek. Bütün bunların yanında egosuna yenik düşmeyecek. 6'lı masa millet masasıdır. Milletin hangi kesimine sorarsanız sorun kendisini temsil eden kişiyi masada görüyor.

6'LI MASA SEÇİM SONRASI NE YAPACAK?

Bütün temel kararların 6 liderin birlikte alması lazım. Hepimizin amacı ülkeye demokrasiyi yeniden getirmek. Her şey sağlıklı bir saatin mekanizması gibi çalışacak.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLABİLİR Mİ?

Yani bu soruya cevap vermemi istiyorsunuz.(Gülerek) İkisi de değerli, başarılı. Benim önüme bu iki isim gelmez.

CHP'NİN OY ORANI NASIL?

İktidar partisini anketlerde geçtik. Az bir parça üstündeyiz, daha da artacağız.

FAİZ KONUSU

Merkez Bankası faizi indirdi. Vatandaşın devlete vergi ödeyecek mesela, ödeyemedi. Gecikme faizi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 19,2'den yüzde 30'a çıktı. Vatandaşa gelince nas akıllarına gelmiyor. Vatandaşların devletten alacağı olabilir. Vatandaşların devletten alacağına da yüzde 9 faiz uyguluyorlar. Halk bu kadar kandırılabilir mi?

6'LI MASANIN HDP İLE İLİŞKİSİ

Altı lider orada. Bunlar belli zaten. Yedinci bir parti var mı? Yok. Yedinci partinin olduğunu söyleyen yalan söylüyor.

SEÇİM İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Bunlar her şeyi yapmaya kalkarlar. Hayatımda bu kadar koltuk meraklısı bir iktidar görmedim. Koltuk insana bir şey vermez.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL YÖNETİMİ

Ekrem Başkan duran projeleri başlattı. Kayıp bin gün diyorlar. Evet onlar için kayıp bin gün. Bin gündür yoklar. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımdan hiç şikayet yok. Dünyanın engelini çıkarıyorlar. Yazı yazıyorlar cevap yok, imza bekliyorlar gelmiyor.

'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NI KALDIRACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kaldıracağız. Sadece Çevre kalacak. Bir parkı imara açabilirler. Bu yetki belediyelerde olacak.

