SON DAKİKA ELAZIĞ'DA DEPREM: Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya ve Adıyaman'dan da hissedildi

Elazığ'da deprem 20 Nisan 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Elazığ'da deprem haberi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre Elazığ Sivrice ilçesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. 01:44'te meydana gelen depremin derinliği 11.11 kilometre olarak açıklandı.
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