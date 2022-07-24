Son dakika: Elazığ’da feci kaza! 1'i ağır 17 yaralı

Son dakika: Korkunç kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki otomobil, Elazığ’dan Malatya’ya kayısı bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan E.Ü. yönetimindeki minibüse arkadan çaptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle, iki araç birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, 1’i ağır 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

(İHA)

