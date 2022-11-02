Son dakika | Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' tepkisi: "Bu iftirasının hesabını hukuk önünde soracağız!"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İngiltere ve Almanya ziyaretleri üzerinden eleştiren Erdoğan, ayrıca başörtüsü meselesine değinerek "Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy, seni de görelim" dedi. Anayasa teklifi değişikliğinin Meclis'te kabul edilmemesi durumunda Erdoğan "Bir teklifim var" diyerek 'halk oylaması' için AK Parti olarak hazır olduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'uyuşturucu' iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu iftirasının hesabını hukuk önünde de soracağız" derken "PKK terör örgütünün uyuşturucu ticaretindeki elini kolunu kıran operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu" diye konuştu.

"MAHİR ÜNAL ARKADAŞIMIZLA FARKLI ALANLARDA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Grup Başkan Vekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere daha önce de aynı sorumluluğu yürüten Genel Başkan Yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca Meclisimize, partimize, ülkemize katkıları için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda, farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Mevlüde Genç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"AK PARTİ 20 YIL KESİNTİSİZ İKTİDARLA REKORA İMZA ATTI"

Yarın, iktidara gelişimizin 20. yıldönümü. AK Parti 20 yıl kesintisiz iktidarla bir rekora imza attı. Bizden desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Yatırımlarla birlikte hak ve özgürlüklerde de Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkelerden biri haline getirdik.

Gezi Olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek, 17-25 Aralık girişiminde yargı ve emniyet birimlerimizi kullanarak, 15 Temmuz gecesi doğrudan canımıza ve demokrasimize kastederek, her yol ve yöntemi kullanarak bizi yıldırmaya çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.

"SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Türkiye Yüzyılı programımızın tanıtımını yaparak gelecek vizyonumuzu milletimizle paylaştık. 81 ilimizde ve ilçelerinde milletimizin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin düşüncelerini, tekliflerini ifade edebileceği bir seferberlik başlatıyoruz. Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm Togg'u Cumhuriyet'imizin 99. yıldönümünün anlamına yaraşır şekilde banttan indirdik. İnşallah şubatta satışı, martta teslimi başlayacak Togg, ülkemizi dünyada başarıyla teslim edecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA 'HAMBURGER' TEPKİSİ: BİLMİYORUM İNGİLTERE'NİN HAMBURGERİ AMERİKA'DAN DAHA MI İYİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını siz de takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi, şimdi oraya gidecek. Almanya'da döner var, döner yer. Güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Yatırım kim, sen kim?

"BAŞÖRTÜLÜ ADAY ÇIKARIRLARSA ŞAŞIRMAYIN"

Uğruna ömrümüzü verip kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtü meselesini bir gece yarısı tekrar gündeme taşıdılar. Bunu da içerisinde türlü sinsiliklerin, sapkınlıkları meşrulaştıran belirsiz ifadelerin olduğu bir yasa teklifiyle yaptılar. Biz de bu oyunlarına başörtülü ve başı açık tüm kadınlarımızın kılık, kıyafet özgürlükleriyle ailenin korunmasını esas alan anayasa değişikliği teklifimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Seçimlerde başörtülü aday çıkarırsa şaşırmayın. Buna yönelik adımlar atacaklar. Bugüne kadar niye yoktular? Çünkü onların cibiliyetinde bu yok. Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy, seni de görelim.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN MECLİSİMİZE SUNACAĞIZ"

Arkadaşlarımız, hazırlıklarını tamamladığımız anayasa değişikliği teklifini MHP ve diğer partilerle görüşmeye başlıyorlar. Bu görüşmelerden sonra inşallah bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclisimize sunacağız. Bu teklifin muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Hadi görelim bakalım. 1 metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin?

Anayasa değişikliği teklifimizin geniş mutakabatla hayata geçmesini umuyoruz. Olmazsa bir teklifim var. Halk oylaması dahil diğer adımları atmaya da biz AK Parti olarak hazırız.

"DAHA ÇOK ÇILDIRACAKSINIZ!"

Kendisinin tıp ilminin konusunu olduğunu tespitimi doğrulayan bu iftirasının hesabını hukuk önünde de soracağız. Ülkemizin güvenliği için çalışan kolluk güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Bugünlerde çılgına döndü. Kamuoyu araştırmaları masanın etrafındakileri çıldırtıyor. Daha çok çıldıracaksınız.

Uyuşturucuyla mücadelede tarihi başarılara imza atılmaktadır. Sadece geçtiğimiz yıl, Bay Kemal, buraya dikkat, 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk kuvvetlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı yılda 941'den geçtiğimiz seneden itibaren 270'e düşmüş, bu yıl yüzde 25 azalma eğilimi göstermiştir.

"UYUŞTURUCU BARONLARINA HİZMET ETMEKTİR"

Ne diyor, biz cari açığımızı uyuşturucu satışıyla kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak.

Hükümet ve kolluk güçlerini töhmet altında bırakmak uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir.

PKK terör örgütünün uyuşturucu ticaretindeki elini kolunu kıran operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Sanıyorum bu zatın sergilediği akıl, vicdan ve ahlak dışı uyuşturucu hezeyanının sebebi şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Bu zatın durumu artık bizim şaşırma duygumuzun da ötesine geçmiştir. AK Parti grubu olarak biz beceriksizliklerini, hırsızlıklarını provokasyonlarla örtmeye çalışanların oyununa gelmeyecek basirete sahibiz.