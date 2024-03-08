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  4. Son dakika | Erdoğan 'Alerjileri var' dediği kesime yüklendi: "Adeta savaş açtılar! Kadınları korkutmaya başladılar"

Son dakika | Erdoğan 'Alerjileri var' dediği kesime yüklendi: "Adeta savaş açtılar! Kadınları korkutmaya başladılar"

08.03.2024 15:37
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Son dakika haberi: 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aile' kavramına vurgu yaptı. "Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var" diyen Erdoğan, söz konusu kesimin 'aile'ye savaş açtığını ifade etti. Erdoğan ayrıca 31 Mart seçimlerine değinerek "Kadınları korkutmaya başladıklarını görüyoruz. Kadınların 31 Mart'ta korku siyasetini bir kez daha ellerinin tersiyle iteceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini de kullandı.

Son dakika | Erdoğan 'Alerjileri var' dediği kesime yüklendi: "Adeta savaş açtılar! Kadınları korkutmaya başladılar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuştu. Kadınlar için attıkları adımları dile getiren Erdoğan, "Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik" diye konuştu.

"KENDİMİZİ SLOGANLARA HAPSETMEDİK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • 8 Mart'ın barışa, dostluğa vesile olmasını diliyorum. Dünyanın tüm emekçi kadınlarını yürekten selamlıyorum. Annelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Her kademede kadınların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kendimizi bugüne kadar asla sloganlara hapsetmedik. Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, en hayırlı olanın peşinde koştuk. Şiddetin önlenmesinden kadının güçlendirilmesine, istihdamdan hak ve özgürlüklere kadar geniş bir yelpazede yeni proje, programlar, strateji belgeleri açıkladık.

"'AİLE' KAVRAMINA SAVAŞ İLAN EDEN BİR KESİM VAR"

  • Aile toplumun temel direğidir. Aile kurumunun zayıfladığı dönemlerde tüm bireyler kötüye gitmiş, toplum kan kaybetmiş, zafiyet yaşamıştır. Güçlü aile, geleceğimizin de garantisidir. Güçlü ailenin ilk şartı hiç şüphesiz güçlü kadındır. Aile ile kadını ayıran, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz, farklı ambalajlar içinde toplumumuza sunulan bu tür bakış açılarını sadece milletimizin değil, tüm insanlığın istikbali adına tehlikeli buluyoruz. Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var; bunlar modernleşme ve Batılılaşma iddiasıyla aile mefhumuna karşı adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Kendi kalıplarına uymayan herkesi ötekileştiren de yine bunlar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin, başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, ev kadınlarını hor, hakir görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar. Kendi mahallelerindeki kadına yönelik tacizleri, şiddeti, haksız uygulamaları asla gündeme getirmezler.

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"KADINLARI KORKUTMAYA BAŞLADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

  • Kadınların önündeki engellerin kaldırılması konusunda neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik.

  • Kadınları korkutmaya başladıklarını görüyoruz. Kadınların 31 Mart'ta korku siyasetini bir kez daha ellerinin tersiyle iteceklerine yürekten inanıyorum. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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