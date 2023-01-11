Son dakika: Erdoğan'dan Avrupa'ya 'terör' tepkisi! "Türk adaletinden kaçan Haydutların sığınağı haline dönüştü"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'ndaki konuşmasında terörle mücadeleye ilişkin mesajlar verirken Batı ülkelerine tepki gösterdi ve "FETÖ'nün elebaşı Amerika'daki malikanesinden örgütünü yönetmeye devam edebiliyor. Haklarında kırmızı bültenle arama kaydı olan PKK terör örgütü militanları Avrupa'nın göbeğinde örgüt paçavraları eşliğinde protesto düzenleyip vatandaşlarımıza, temsilciliklerimize saldırabiliyor. Kısa süre önce Paris'te yaşanan hadiseler bunun en son örneğini teşkil etmiştir" diye konuştu.
"PARİS'TE YAŞANANLAR BUNUN SON ÖRNEĞİNİ TEŞKİL ETMİŞTİR"
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"KANSER HÜCRESİ GİBİ TÜM ÜLKEYİ SARACAKTIR"
- Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarına karşı tedbir almakta geç kaldıkları her gün tehlike daha da büyüyecek, tıpkı bir kanser hücresi gibi tüm ülkeyi saracaktır.
"550 BİN SIĞINMACI SURİYE'DE EMNİYETLİ HALE GETİRDİĞİMİZ BÖLGELERE DÖNDÜ"
- Suriye'de terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür.Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri güvenli şekilde hızlanmıştır. Briket evler yapmaya başladık. Kar kışta bu çadırlardan bu insanları kurtaralım istedik. Suriye'de barış ortamı tesis edilene kadar biz insanlık görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
"SIĞINMACILARI KASTEN ÖLDÜREN ÜLKELER BAŞTACI YAPILIYOR"
-
Ege Denizi'ndeki operasyonlarımız sayesinde sadece geçen yıl ölümün eşiğinden kurtarılan göçmen sayısı 20 bini buluyor. Sığınmacıları denizde, Ege'de ölüme terk eden, hatta botlarını batırarak kasten öldüren, döverek, soyarak, onurlarını kırarak sınırları dışına zorla iten ülkeler ise maalesef baş tacı yapılıyor. Onca görüntüye, şahide, habere, şikayete rağmen göçmenlere bu zulmü reva görenler hakkında maalesef hiçbir adım atılmıyor.
- Sayın Putin tahıl için bir şart koştu. 'Durumu iyi olan Avrupa ülkelerine değil, az gelişmiş Afrika ülkelerine bunu gönderelim' dedi. Ben de bu teklifi kabul ettim. Biz de bilabedel bunları un fabrikalarımızda una çevireceğiz ve bütün çuvallara doldurarak fakir Afrika ülkelerine göndermeye varız. Süreci bu şekilde başlattık.
- Yaralılar için bir koridor açılmasına da biz varız. Aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan, Libya'dan yaralıları getirmek suretiyle tedavilerini yapıp tekrar geri gönderiyoruz.
AFGANİSTAN'DA KADINLARA EĞİTİM KISITLAMASINA TEPKİ
- Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayriinsani buluyoruz, gayriislami buluyoruz. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Böyle bir şey yapamazsınız.
'REFERANDUM' MESAJI
- Başörtüsü teklifimizi Meclise sunduk. Bu düzenleme ile kılık kıyafet meselesini kesin bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse elbette son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin bizatihi kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun, hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum.