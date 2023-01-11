Son dakika: Erdoğan'dan Avrupa'ya 'terör' tepkisi! "Türk adaletinden kaçan Haydutların sığınağı haline dönüştü"

Ege Denizi'ndeki operasyonlarımız sayesinde sadece geçen yıl ölümün eşiğinden kurtarılan göçmen sayısı 20 bini buluyor. Sığınmacıları denizde, Ege'de ölüme terk eden, hatta botlarını batırarak kasten öldüren, döverek, soyarak, onurlarını kırarak sınırları dışına zorla iten ülkeler ise maalesef baş tacı yapılıyor. Onca görüntüye, şahide, habere, şikayete rağmen göçmenlere bu zulmü reva görenler hakkında maalesef hiçbir adım atılmıyor.