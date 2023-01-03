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Son dakika: Erdoğan-Esed görüşmesi olur mu? Bakan Çavuşoğlu yanıtladı! "Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı..."

03.01.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile normalleşme müzakerelerini değerlendirirken bugün Suriye muhalefeti ile görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca "ABD'nin normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed arasında görüşme olup olmayacağına ilişkin ise Çavuşoğlu "En nihayetinde bu sayın cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar" dedi.

Son dakika: Erdoğan-Esed görüşmesi olur mu? Bakan Çavuşoğlu yanıtladı! "Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı..."

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya seyahati gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Rusya'da gerçekleşen Ankara-Şam-Moskova zirvesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"SURİYE MUHALEFETİNE RAĞMEN GÖRÜŞME YA DA NORMALLEŞME OLMAZ"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • Suriye muhalefeti ile hem MİT Başkanlığı'nda hem de Dışişleri Bakanlığı'nda dün görüşmeler oldu. Bugün de ben kendileri ile görüşeceğim. Suriye muhalefetine rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Biz muhalefetin aynı zamanda garantörüyüz.

  • ABD bize "Neden görüşüyorsunuz" demedi ama genel olarak normalleşmeye karşı olduklarını anlıyoruz.

ABD'YE KRİTİK ZİYARET

Çavuşoğlu ayrıca 17 Ocak'ta ABD'yi ziyaret edeceğini duyururken "Blinken ile görüşmemiz, ayın 18’i saat 13’de gerçekleşecek. Birçok temaslarımız olacak. Belki Houston’a gidip orada Başkonsolosluğumuzun yeni binasının da açılışını yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-ESED GÖRÜŞMESİ OLUR MU? "ÖNCE BİZ BİR GÖRÜŞELİM"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed arasında görüşme olup olmayacağına ilişkin şu yanıtı verdi:

"Böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz. En nihayetinde bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı, 'aşamalı bir diyalog olacak' şeklinde. Önce istihbarat ve savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir."

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