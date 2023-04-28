Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Rus turistler için yeni ödeme yöntemi geliyor

Son dakika haberi... Geçtiğimiz gün Mersin Akkuyu'daki Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefonun görüşmesinin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı kaynaklarından ele edilen bilgilere göre, iki liderin görüşmesinde Suriye ile dörtlü mekanizma, Rus turistler için yeni ödeme yöntemi ve ilave hava yolu seferi gibi konular masaya yatırıldı.

SURİYE İLE DÖRTLÜ MEKANİZMA

Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Suriye ile dörtlü çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var." açıklamasını yaptı.

DOMATES KOTASI 500 BİN TONA ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin artırılması, Rusya'ya satılan domates kotasının 350 bin tondan 500 bin tona çıkarılması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

RUS TURİSTLER İÇİN YENİ ÖDEME YÖNTEMİ

Öte yandan Türkiye'ye gelen Rus turistler için de yeni ödeme yöntemi konusunda anlaşmaya varıldı.

Mutabakat ile Rus turistler Debit Kart ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek.

