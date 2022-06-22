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  4. Son dakika | Erdoğan-Selman görüşmesi sona erdi! İki ülke ortak bildiri yayınladı: Yeni bir dönem başlayacak

Son dakika | Erdoğan-Selman görüşmesi sona erdi! İki ülke ortak bildiri yayınladı: Yeni bir dönem başlayacak

22.06.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Selman'ın görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından iki ülke ortak bildiri yayınladı. Bildiride "İki ülke arasında yeni bir dönem başlayacak" denildi.

Son dakika | Erdoğan-Selman görüşmesi sona erdi! İki ülke ortak bildiri yayınladı: Yeni bir dönem başlayacak

Son dakika: Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisinde, "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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