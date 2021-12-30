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  4. Son dakika: Ermenistan'la normalleşme süreci... Bakan Çavuşoğlu tarih verdi

Son dakika: Ermenistan'la normalleşme süreci... Bakan Çavuşoğlu tarih verdi

30.12.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'la normalleşme süreci çerçevesinde özel temsilcilerin yapacağı ilk toplantının ocak ayı içinde olacağını belirtti.

Son dakika: Ermenistan'la normalleşme süreci... Bakan Çavuşoğlu tarih verdi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısıyla ilgili, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin detayları verdi.

"OCAK AYI İÇİNDE OLMASI BEKLENİYOR"

İki ülkenin temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ÖN ŞART YOK"

Görüşmelerde herhangi bir ön şart olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ön şartların gerçekçi olmadığını biliyoruz. Onlar da kabul etmez. Biz onlara desek ki; 1915 olayları iftira, doğru değil ki gerçekten öyle. Bunun soykırım olmadığını biliyorsunuz. Gelirken bakanlık duvarındaki eski bakanlara bir kere daha baktım. 1912-13 yılları arasında Noradunkyan Paşa, Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı bir Ermeni vatandaşı. Devletimizin ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteren bir tablodur." diye konuştu.

İLK TOPLANTI MOSKOVA'DA OLACAK

Bakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin ilk toplantının Moskova'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu
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