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  4. SON DAKİKA | Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 yaralı

SON DAKİKA | Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 yaralı

10.04.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Son dakika: Eskişehir'de Adem D. idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali S.'nin kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

12'Sİ ASKER 14 YARALI

Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SDADAD

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

(AA)

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