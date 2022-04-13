SON DAKİKA | Esra Hankulu evinde ölü bulunmuştu! Ümitcan Uygun hakkında karar verildi

Son dakika: Ankara Mamak'da 5 Ağustos 2021 tarihinde Esra Hankulu evinde ölü bulunmuştu. Hankulu'nun öldüğü geceyi 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un ile geçirdiğinin belirlenmesinin üzerine Uygun, gözaltına alınıp daha sonra da tutuklanmıştı. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili davanın bugünkü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’ndeki evinde, 5 Ağustos 2021'de ölü bulundu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örnekleriyle ilgili incelemenin sonucu, savcılığa gönderildi. Raporda; Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.’nin kanında uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

ESRA HANKULU'NUN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sonuçlarla birlikte dosyadaki diğer delilleri detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Esra Hankulu’nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtild.

ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Bugün görülen davanın duruşmasında mahkeme Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



