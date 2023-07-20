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  4. Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

20.07.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 25 Temmuz'da resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelecek.

Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Kritik bir son dakika gelişmesi daha geldi. Alınan bilgiye göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas, 24 Temmuz'da Ankara'ya gelecek.

Abbas'ın ziyaret kapsamında 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, temaslarının ardından ise 26 Temmuz’da Türkiye’den ayrılacak.

Abbas, son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Türkiye'nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini" dile getirmişti.

AA

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