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Son dakika! Fransa'dan Türkiye'ye geldiler... Yılbaşında eylem planlayan iki DEAŞ'lı yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve yılbaşı etkinliklerinde eylem planladıkları iddia edilen Fas uyruklu kadın ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi Kayseri'de polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı. Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda örgütsel fotoğraflar bulundu.

Son dakika! Fransa'dan Türkiye'ye geldiler... Yılbaşında eylem planlayan iki DEAŞ'lı yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Y. ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye DEAŞ IŞİD Kayseri Fas yılbaşı saldırı

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