Son dakika: Gara'da eşi benzeri olmayan operasyon: Mağarayı keskin nişancılar koruyordu

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK’nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada keskin nişancı silahları, rüzgarı hesaplamak için kullandıkları aletler ve hesap makinesi bulunduğunu belirterek, mağaranın yerinin özenle seçildiği, çok iyi korunduğu değerlendirmesi yaptı. Terörist keskin nişancılar tarafından korunan mağaraya, hava bindirme ile inilmesi ve tepelerdeki konuşlanmalarla dünyada örneği olmayan bir operasyonun gerçekleştirildiğini belirten güvenlik kaynakları, tam tepeden bindiren özel birliklerin, teröristlere şok baskın yaptığını söylediler.

MAĞARA DEAŞ SIĞINAKLARININ KOPYASI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK, İHA ve SİHA'lardan korunmak için Suriye’de DEAŞ’ın taktiklerini uyguluyor. Terör örgütü PKK'nın Gara’da cezaevi ve sığınak olarak kullandığı mağara, DEAŞ’ın yeraltı sığınağı ve mağara cezaevlerinin kopyalanması ile yapıldığı öğrenildi. Örgütün Suriye’de ele geçirilen yeraltı tünelleri ve sığınaklarının da Gara'daki mağara ile benzerliğine dikkat çekildi.

MAĞARANIN KONUMU VE YAPIMINDA DIŞ DESTEK İZLERİ

Güvenlik kaynakları, örgütün teçhizat ve planlama konusunda yabancı istihbarat örgütlerinden destek aldığının da açıkça görüldüğü değerlendirmesi yaptı. Örgütün SİHA ve İHA’lardan korunmak için yeraltı sığınağı ve mağara yapılanmasını uzun süredir sürdürdüğünü belirten güvenlik kaynakları, kullandıkları teçhizat, sığınağın konumu ve gelişmiş görünümü destek alındığının açıkça ortaya konulduğunu bildirdi. Daha önce Suriye’deki operasyonlarda ele geçirilen terör örgütü PKK’ya ait yeraltı sığınaklarında da benzerlikler görüldüğünü, ele geçirilen silah ve mühimmata kadar dış destekli olduğunun tespit edildiği belirtildi.