SON DAKİKA |Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Gaziantep'teki korkunç kazada acı haber geldi. Gaziantep-Nizip otoyolunda bir aracın şarampole devrilmesi olayına müdahale eden park halindeki ambulans ve itfaiye aracına otobüs çarptı.

Otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

2 ÖLÜ 10 YARALI

İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracının da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu canlı yayında kazayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bir ambulans, bir itfaiye aracı ve yolcu otobüsünün karıştığı Zincirleme Kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenler var. Henüz olay yeni olduğu için detaylı bilgiler yok."

