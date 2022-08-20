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  4. SON DAKİKA |Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA |Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep'te meydana gelen gelen kazada ortalık can pazarına dönüştü. Yolcu otobüsü, ambulans ve bir canlı yayın aracının karıştığı belirtilen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

SON DAKİKA |Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Gaziantep'teki korkunç kazada acı haber geldi. Gaziantep-Nizip otoyolunda bir aracın şarampole devrilmesi olayına müdahale eden park halindeki ambulans ve itfaiye aracına otobüs çarptı.

Otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

2 ÖLÜ 10 YARALI

İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracının da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

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TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu canlı yayında kazayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bir ambulans, bir itfaiye aracı ve yolcu otobüsünün karıştığı Zincirleme Kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenler var. Henüz olay yeni olduğu için detaylı bilgiler yok."

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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