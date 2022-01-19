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SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: MSB mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi! Vali Gül'den açıklama

19.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, şiddetli kar yağışı Gaziantep'te hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana-Gaziantep yolunda yol açma çalışmalarına destek sağlandığını ve sıhhi tahliye için 2 adet helikopterin görevlendirildiğini, helikopterlerin mahsur kalan vatandaşlarla kumanya ulaştırdığını duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül de "900 civarındaki aracın tahliyesi devam ediyor" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: MSB mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi! Vali Gül'den açıklama

Son dakika haberi: Şiddetli kar yağışı Gaziantep'te hayatı olumsuz etkilerken pek çok kişinin yollarda mahsur kalmasına neden oldu. Gaziantep'te son durum merak edilirken MSB, AFAD ve Gaziantep Valisi Davut Gül'den de bölgeye dair açıklamalar geldi. İşte Gaziantep'te şiddetli kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarla ilgili son dakika gelişmeleri...

MSB: 2 HELİKOPTER MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA KUMANYA ULAŞTIRIYOR

MSB'nin Twitter hesabından yapılan Adana-Gaziantep otoyolu ile ilgili son duruma dair paylaşımda "Şiddetli kar yağışından dolayı kapanan Adana-Gaziantep yolunda Kara Kuvvetlerimize ait çekiciler yol açma çalışmalarına destek sağlarken, sıhhi tahliye için görevlendirilen 2 adet helikopterimiz aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

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MSB'den yapılan bir önceki açıklamada ise "Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir.

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Ayrıca yolda mahsur kalan TIR'ları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkân ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır." denilmişti.

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VALİ GÜL: 900 CİVARINDA ARACIN TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül, gün içinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalanlarla ilgili, "1780 araç kurtarıldı, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmış, yolun kalan kısmının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

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NTV'ye konuşan Vali Gül, yaptığı son açıklamada "Nizip tarafı kısmen ulaşıma açılmıştı, şimdi tamamen ulaşıma açıldı. Nurdağ tarafı tek şeritten ulaşıma açıldı. 900 civarındaki aracın tahliyesi devam ediyor. Yolun tek şeritli işlemesinde sıkıntı yok. Şu anda kalan 900 civarinda aracın tahliyesi devam ediyor." şeklinde konuştu. Bölgedeki çalışmaların devam ettiğini aktaran Vali Gül, bölgede kalan vatandaşlara kumanya yardımlarının yapıldığını aktardı.

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Tipi nedeniyle açılan yolların kapanabildiğini belirten Gül, "Hastaneye gitmekteyken yolda kalan 186 kişi hastaneye ulaştırıldı. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. 1780 araç, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz." dedi.

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AFAD: EKİPLERİN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AFAD'dan da bölgedeki son duruma dair açıklamalar geldi. Twitter hesabından açıklama yapan AFAD, "Aşırı kar yağışları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD, Karayolları, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı. Açıklamada "Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

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4 BİN KUMANYA İLE 2 BİN SİMİT DAĞITILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara çorba ve çeşitli gıda yardımlarında bulundu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden bu yana TAG Otoyolu'nda mahsur kalan sürücü ve vatandaşlara yardım etmeyi sürdürüyor.

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Bu kapsamda ekipler, vatandaşlara sıcak çorba, ayran, meyve suyu, simit ve ekmek ikram etti.

Ekipler, şu ana kadar 4 bin kumanya ile 2 bin simit dağıttı.

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KENTİN TAMAMINDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ, ARAÇLARINI BIRAKIP YARA OLARAK DEVAM ETTİLER

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı iş çıkışı evlerine dönmek isteyen vatandaşların eve dönüş yolunu çileye çevirdi. Kısa sürede tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı ana arter ve caddelerin kapanmasına neden oldu.

Yollarda yüzlerce metre uzunluğundan araç kuyruğu oluştururken kentin tamamında trafik durma noktasına geldi. Tramvay seferleri kar yağışından dolayı aksarken yolda aracıyla ilerlemeyen vatandaşlar, araçlarını yolun ortasında bırakarak yaya olarak devam etti.

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"BU AKŞAM EVE VARABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yollarda kara saplanan araçları saplandığı yerden kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, araçları kardan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Trafiğin santim santim ilerlediği saatlerde yaşanan yoğunluk sürücülerin tepkisine neden oldu.
Ahmet Kırmaz, “45 dakikadır kavşakta bekliyorum. Rezilliğimizi görüyorsunuz” dedi.
Normalde 20 dakikada geldiği yolu bu akşam 2 saatte geldiğini ifade eden Cem Kara ise “Geldim ama artık ilerleyemiyorum. Arabamı kaldırıma bıraktım. Orda bekliyor. Bu akşam eve varabileceğimi düşünmüyorum. İleride bir arkadaşım oturuyor orada gidip kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Gaziantep
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