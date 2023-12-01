SON DAKİKA | Gazze'ye yardımlar durduruldu! Refah Sınır Kapısı'ndan yardım ve akaryakıt TIR'ları giriyordu...

Gazze Şeridi'ndeki son durumda önemli gelişme! Bölgede 7 günlük insani ara olmuştu. Aranın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Ancak Gazze'de geçici ateşkes sona erdi. Son dakika gelişmesine göre Gazze'ye insani yardımlar durduruldu.

ARTIK GAZZE'YE GİREMEYECEKLER

Habertürk'te yer alan habere göre; 7 günlük insani aradan yakıt, yiyecek ve medikal ekipmanlar yani medikal yardımlar da dahil her gün kamyonlarla Gazze'ye girişler sağlanıyordu. Ancak o TIR'lar artık Gazze'ye girmeyecek. Çünkü onlar da insani ara kapsamındaydı. Gelen bilgiye göre; artık Gazze'ye yardımlar durduruldu.







