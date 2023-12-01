SON DAKİKA | Gazze'ye yardımlar durduruldu! Refah Sınır Kapısı'ndan yardım ve akaryakıt TIR'ları giriyordu...

Gazze Şeridi'ndeki son durumda önemli gelişme! Bölgede 7 günlük insani ara olmuştu. Aranın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Ancak Gazze'de geçici ateşkes sona erdi. Son dakika gelişmesine göre Gazze'ye insani yardımlar durduruldu.
Habertürk'te yer alan habere göre; 7 günlük insani aradan yakıt, yiyecek ve medikal ekipmanlar yani medikal yardımlar da dahil her gün kamyonlarla Gazze'ye girişler sağlanıyordu. Ancak o TIR'lar artık Gazze'ye girmeyecek. Çünkü onlar da insani ara kapsamındaydı. Gelen bilgiye göre; artık Gazze'ye yardımlar durduruldu.