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  4. Son Dakika! Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan flaş açıklamalar: "AK Partili 40 vekille görüşüyoruz"

Son Dakika! Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan flaş açıklamalar: "AK Partili 40 vekille görüşüyoruz"

12.01.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan da gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Ellerindeki anketlere göre yüzde 10 barajını aştıklarını söyleyen Özdağ, AK Parti'den 40 milletvekili ile görüştüklerini de ekledi.

Son Dakika! Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan flaş açıklamalar: "AK Partili 40 vekille görüşüyoruz"

Son dakika... Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Cumhur İttifakı paydaşları erken seçim çağrılarını net bir dille reddederken, muhalefetin çağrıları ise devam ediyor.

Hemen her gün yapılan seçim çağrıları kapsamında partilerin çalışmaları da devam ederken, Gelecek Partisi kurucularından Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Yeniçağ'dan Orhan Uğurlu'ya konuşan Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin seçime hazır olduğunu belirtti. Birbirinden önemli açıklamalar yapan Özdağ, yaptırdıkları ankete göre yüzde 10 barajını aştıklarını ifade etti.

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"AK PARTİLİ VEKİLLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Seçim çalışmaları kapsamında çok sayıda milletvekili ile görüştüklerini söyleyen Özdağ, AK Parti'den yaklaşık 40 vekille görüştüklerini, eskilerle birlikte bu sayının 60'ları bulduğunu ekledi. Başta Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Özdağ, kendisi dahil birçok parti yetkilisinin süreci devam ettirdiğini söyledi. Özdağ aynı şekilde MHP'li, ANAP'lı ve DYP'li isimlerle de görüştüklerini belirtti.

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