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Son Dakika: Geminin çarptığı balıkçı teknesi battı

17.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir gemi, balıkçı teknesine çarptı. Tekne battı. İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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