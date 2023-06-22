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  4. SON DAKİKA | Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

SON DAKİKA | Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

22.06.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB’de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası’nda yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı büyük yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberine göre Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye OSB’deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası’nda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

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Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Yangına havadan da müdahale edebilmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi.

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Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir’den de görünürken, ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İHA

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yangın Manisa fabrika

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