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  4. Son Dakika: Gerilim tırmanıyor! Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptı, NATO'dan açıklama geldi

Son Dakika: Gerilim tırmanıyor! Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptı, NATO'dan açıklama geldi

16.12.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında yaptığı askeri yığınakla ilgili açıklama geldi.

Son Dakika: Gerilim tırmanıyor! Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptı, NATO'dan açıklama geldi

Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında yaptığı askeri yığınakla ilgili yaptığı açıklamada "Durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine, devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN RUSYA'YA GÖZDAĞI

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dün yapmış olduğu açıklamada Rusya'ya gözdağı vermişti.

Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri varlığını artırmasından duyduğu endişeyi belirten Scholz, "Toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin bedeli yüksek olur." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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