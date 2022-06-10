SON DAKİKA | Gözler o bölgede: İtalya'da içinde 4 Türk'ün de olduğu helikopter kaybolmuştu! Eczacıbaşı'dan son durumla ilgili açıklama geldi

Son dakika haberi: Gözler, İtalya’da kaybolan helikopterlerle ilgili gelecekler haberlere çevrildi. Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından kalkan bir helikopter dün radardan kaybolmuş ve helikopterdeki 7 kişinin 4’ünün Türk olduğu ve Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenilmişti. Helikopterin kaybolmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından ve Eczacıbaşı Holding’den açıklamalarken gelirken 4 Türk’ün kimlikleri belli olmuştu. Arama çalışmalarının devam ettiği olayla alakalı son durumu Eczacıbaşı Holding yaptığı bir açıklamayla duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: ECZACIBAŞI'DAN SON DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Holding, İtalya'da kaybolan uçakla ilgili son durumu paylaştığı bir açıklama yaptı. Eczacıbaşı'nın resmî Twitter hesabından yapılan paylaşıma "İtalya’da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları ile ilgili güncel durumu kamuoyunun bilgilerine sunarız." notu düşüldü.

Yapılan açıklamada "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi haber için. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

7 KİŞİDEN 4'Ü TÜRK!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

ARAMA ORADA YOĞUNLAŞTI

Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başladı.

PİLOTA AİT TELEFONDAN SİNYAL ALINDI

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano havaalanından dün yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.Pilota ait olduğu tahmin edilen cep telefonundan zayıf bir sinyal alındığı öğrenildi.

Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.

HELİKOPTERDEKİ 4 TÜRK ECZACIBAŞI HOLDİNG ÇALIŞANI

Helikopterde bulunanların Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir." dedi.

4 TÜRK'ÜN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan helikopterdeki 4 Türk'ün kimlikleri belli oldu. Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Türk vatandaşlarının kimlikleri şöyle: Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago mevkisindeki dağlık alanda devam ettiğini yazdı.

'YAKLAŞIK 30 KİLOMETREKARELİK BİR ALANDAN BAHSEDİYORUZ'

İtalyan İtfaiyesinin koordine ettiği çalışmalara İtalyan Hava Kuvvetleri, Sivil Savunma ekipleri ve gönüllüler de katılıyor.

İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını, Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı.

AA muhabirine konuşan Lucca İtfaiye Komutanlığı Müdür Yardımcısı Giunti Gilberto, "Dün öğleden sonradan itibaren bu helikopterin kaybolduğu haberi gelmesinden itibaren arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz itfaiye olarak sahada arama çalışmalarını koordine ediyoruz. Hava Kuvvetleri de havadan arama tarama faaliyetlerini yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Aramalarının hem Lucca hem de Modena vilayetinde devam ettiğini aktaran Gilberto, bulundukları bölgede hem pilottan hem de kayıp bir yolcudan sinyal aldıklarını belirtti.

Gilberto, şunları kaydetti:

"Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Dronlarımız, can kurtaran köpeklerimiz var. Sabahtan beri aralıksız çalışıyorlar. Gece de devam ettik bazı özel teknik ekipmanlarımızın yardımıyla. Aramalarınız aralıksız sürüyor."

Helikopterdekiler için umut olup olmadığı sorusuna Gilberto, "Amacımız onları bulmak. Sahada bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kolay bir durum olmadığını tekrar ediyorum zira arazi çok geniş ve kendine has zorlukları var. Çalışmalarımızı bir an önce sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Bölgeye yakın olan Castiglione di Garfagnana'daki çim sahaya inen itfaiye helikopteri de yüklendiği sinyal tespit edici cihazla yeniden havalanarak arama çalışmalarına katıldı.

Kaynak: AA-DHA



