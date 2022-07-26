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Son dakika: Gündem sağlık çalışanlarına şiddet! TBMM olağanüstü toplanıyor

26.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları nedeniyle düğmeye basıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’da toplantıya çağırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal canlı yayında yaptığı açıklamada, "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Biz pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız" dedi.

Son dakika: Gündem sağlık çalışanlarına şiddet! TBMM olağanüstü toplanıyor

Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantı çağrısı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır." dedi.

"TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ"

Mahir Ünal ayrıca, "Biz pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

HDP KATILMAYACAK

Öte yandan HDP, 1 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını duyurdu. (DHA-AA)

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Mustafa Şentop
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