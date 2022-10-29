Son dakika: Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ülke kabusu yaşıyor... Ölü sayısı 149'a yükseldi

Son dakika: Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 149 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, ölenlerden 2'sinin, yaralılardan da 15'inin yabancı uyruklu olduğunu belirtti ancak bu kişilerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. İzdihamda 150 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sinde ani kalp durması olduğunu ifade etti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, insanların Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle buraya akın etmesi sonucu yaşandı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamasına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.