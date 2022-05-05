Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu! Otoyollarda hız sınırı artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak düzenlemeyi duyurdu. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı artırılacak. Değişiklik 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. (İHA)

TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Soylu hız sınırı çalışmasıyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Bir çalışmayı buradan söylemek isterim. Vatandaşımızın da bayramlarda bize 'Hâlâ 120 km sürat var' diye söylediği bir çalışma. Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde 'Buna devam edin' dedi. İçişleri bakanının kanunun verdiği yetki çerçevesinde hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Burada bizim gözlediğimiz standart karayollarının standardıdır. İnşallah 1 Temmuz itibarıyla böyle bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Ulaştırma bakanımızla da görüştük. Onlar da bize standartlarının ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini belirttiler. Biz de hız limitlerini biraz daha artırıyoruz.

"Şu anda otoyollarda ve otobanlarda 132 km. Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz. Bunu 1 Temmuz'a yetiştirme gayretinde olacağız. 120 km. sınırı 140 km'ye, yani 20 km'lik opsiyonumuzun tamamını orada kullanacağız."

