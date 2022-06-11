Son dakika haberi: Bakan Soylu tarih vererek duyurdu: Oran düşürülecek, yabancılara ikamete kapatılacak

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Düzensiz göç ve sığınmacı meseleleriyle ilgili atılacak yeni adımları açıklayan Bakan Soylu 1 Temmuz tarihine işaret etti.

1200 MAHALLE İKAMETE KAPATILIYOR

Soylu'nun konuşmasında yaptığı açıklamaya göre mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranı düşürülüyor.

1 Temmuz itibarıyla her mahallede ikamet edebilecek yabancı oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürülecek, böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak.

Soylu ayrıca Suriyeliler için Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

"KAMP SİSTEMİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Bakan Soylu konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye'ye göç akımını kontrol etmek için gelenleri Hatay'daki kamplarımızdan birine alacağız, belli bir süreç içerisinde burada barındıracağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra geri göndermiş olacağız. Yeni gelenleri tespit etmek için kamp sistemini devreye koyacağız."

(AA-DHA)

