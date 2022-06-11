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Son dakika haberi: Bakan Soylu tarih vererek duyurdu: Oran düşürülecek, yabancılara ikamete kapatılacak

11.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir mahallede ikamet edebilecek yabancı uyruklu toplam kişi sayısının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini açıkladı. Soylu'nun açıklamasına göre uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını duyuran Bakan Soylu, Suriyelilerin bayram izni uygulamasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Bakan Soylu tarih vererek duyurdu: Oran düşürülecek, yabancılara ikamete kapatılacak

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Düzensiz göç ve sığınmacı meseleleriyle ilgili atılacak yeni adımları açıklayan Bakan Soylu 1 Temmuz tarihine işaret etti.

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1200 MAHALLE İKAMETE KAPATILIYOR

Soylu'nun konuşmasında yaptığı açıklamaya göre mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranı düşürülüyor.

1 Temmuz itibarıyla her mahallede ikamet edebilecek yabancı oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürülecek, böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak.

Soylu ayrıca Suriyeliler için Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

"KAMP SİSTEMİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Bakan Soylu konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye'ye göç akımını kontrol etmek için gelenleri Hatay'daki kamplarımızdan birine alacağız, belli bir süreç içerisinde burada barındıracağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra geri göndermiş olacağız. Yeni gelenleri tespit etmek için kamp sistemini devreye koyacağız."

(AA-DHA)

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