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Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı...

27.09.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre hava durumunun nasıl olacağı araştırılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı. Buna göre, İstanbul dahil Marmara'daki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, yağışlarla birlikte rüzgarın da kuvvetli olacağı ifade edildi. Hava durumu nasıl olacak? Diğer bölgelerde yağış var mı? İşte detaylar...

Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı...

Son dakika: Hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu açıkladı. Akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce çevreler ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur dolu meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış uyarısı
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