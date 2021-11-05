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Son Dakika: HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili yeni gelişme

05.11.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatma davasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. HDP, hakkında açılan kapatma davası kapsamında bugün Anayasa Mahkemesi'ne ön savunma verdi.

Son Dakika: HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamenin 21 Haziran’da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan süreç kapsamında HDP ilk savunmasını verdi.

SAVUNMA SUNULDU

843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istenmiş, 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak gönderildi. Böylelikle, HDP’ye savunma için verilen 90 günlük süre başladı.

HDP ise bugün Yüksek Mahkeme’ye Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonları tarafından hazırlanan yazılı ön savunmasını sundu. HDP’nin savunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu sürecin ardından Anayasa Mahkemesi raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, Mahkeme üyelerine dağıtılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti 3'te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak.

HANGİ KARARLAR ALINABİLİR?

Yüksek Mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi
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